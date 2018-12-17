'Güvenli İnternet' 1,5 milyon kişiye ulaşılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın 2023 vizyonu kapsamında yürütmüş olduğu çalışmalar devam ediyor. 1 milyon 500 bin kişiye internetin kötü yönlerinden korunmayı öğretmeyi hedefleyen 'Güvenli İnternet' projesi, emniyetin siber suçlar birimiyle ortak yürütülecek

Şefika Bal- İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, geçtiğimiz günlerde İzmir Valiliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan 'Güvenli İnternet' protokolünün detaylarını açıkladı. Bu çalışmayı daha önce yürütmüştük ve 174 bin kişiye ulaşmıştık diyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "O zaman yine emniyetle ortak iş yürütmüştük. Ancak bizim emniyetle olan iş birliğimiz aslında siber birimlerle destekleşme şeklinde ilerliyor. Biz MEB'in planlamasıyla okulları teker teker dolaşıyoruz. Ders saatlerini aksatmadan velileri, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi internet hakkında bilgilendiriyoruz" sözlerini kaydetti.



Ömer Yahşi

Ders haline gelmesi bakanlık çalışmasıyla olur

'Bilişim Teknolojileri' dersinin içinde internetin güvenli kullanımıyla alakalı konular bulunduğunu ancak bu derslerin hem veliler hem de öğrenciler açısından güvenli internet kullanımına yeterli gelmediğini söyleyen Müdür Yahşi, "Emniyetin siber birimleri, internetteki tehlikelerden bahsediyor ve nasıl korunmaları gerektiğini anlatıyor. İnternetin kötü kısımları da var, terör, porno, uyuşturucu, dolandırıcılık... şeklinde. Çocuklarımızı da ailelerimizi de bu kötü kısımlar karışında bilinçlendirmeyi ve onları bu kötülüklerden korumayı istiyoruz. Siber güvenlik birimlerinden alacağımız destekle 2 yıl sürmesini hedeflediğimiz bu projemizin yeni ayağında 1 milyon 500 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Okullarda güvenli internetin ders olarak okutulup okutulmayacağı sorusuna yanıt veren İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, ders olabilmesi için bakanlık bazında bir çalışma yürütülmesi gerektiğini ve yürütecekleri bu çalışmayla en üst düzeyde kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.