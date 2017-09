Güvenlik görevlisi dehşet saçtı: 5 ölü

Muş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen özel güvenlik görevlisi, silahla ateş açarak ailesi ve yakınlarından 5 kişiyi öldürdü

Muş’ta bir şirketin özel güvenlik görevlisi Mehmet Can Aykan, cinnet ailesinden 3 kişiyi öldürdükten sonra 2 kişiyi de ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Akşam nöbetinden çıkan özel güvenlik görevlisi Mehmet Can Aykan merkeze bağlı Sungu Beldesi'ndeki evine gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde çıkan tartışma sırasında av tüfeğini alan Aykan, 1.5 yaşındaki oğlu Musab ile eşi, kız kardeşi, ağabeyinin eşi ve amcasının gelinine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu kız kardeşi Ayten Aykan, yengesi Sultan Aykan ve amcasının gelini Besra Aykan öldü. Yaralanan oğlu Musab ile eşi Vahide Aykan ise, ağır ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Öldürülen aile fertlerinin cesetleri Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaçan özel güvenlik görevlisinin yakalanması için emniyet ve jandarma ilçede operasyon başlattı.



ÖLÜ SAYISI 5'E ÇIKTI



Muş Şeker Fabrikasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Can Aykan'ın dün akşam cinnet geçirmesi sonucu ağır yaraladığı 2 kişi de hayatını kaybetti. Aykan'ın tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan oğlu Musab Aykan ile Vahide Aykan da sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ölen 5 kişinin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Malatya'daki Adli Tıp Kurumu'a kaldırıldı. Firarda olan Mehmet Can Aykan'ın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.