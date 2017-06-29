Güvenlik korucusu, arkadaşının silahından çıkan kurşunla şehit oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nin Büyükçiftlik Beldesi'nde görev yapan güvenlik korucusu 34 yaşındaki İsa Er, yanlışlıkla arkadaşının silahından çıkan kurşunla şehit oldu. 3 aylık güvenlik korucusu bugün toprağa verildi

Yüksekova'ya 22 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftlik Beldesi'nde güvenlik korucusu olarak görev yapan Er, dün gece nöbette bulunduğu sırada, başka bir noktada görev yapan arkadaşının yanlışlıkla ateş alan silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Yetkililer tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Er, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Otopsinin ardından cenaze, bugün ailesine tesilm edildi.



Büyükçiftlik Beldesi'nde 3 ay önce göreve başlayan Er'in cenaze törenine Yüksekova Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, 3'üncü Piyede Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duaların ardından Güvenlik Korucusu Er, göz yaşları arasında beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.

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