Güvenlik müdürü pompalı tüfekle öldürüldü!

Antalya'da bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu (39), tartışma sonrası aralarında kavga çıkan 4 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Güvenlik müdürü pompalı tüfekle öldürüldü!
08 Eylül 2018 Cumartesi 12:32

Olay, saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin otoparkında meydana geldi. Eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri, yanlarında bulunan pompalı tüfekle Çopuroğlu'na ateş etti. Başından vurulan Çopuroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çopuroğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #antalya cinayet #pompalı tüfek
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