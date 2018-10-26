Güvercin uçurmaya çalışırken düşüp öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Miran Gülmez (27), 2 katlı evlerinin çatısında beslediği güvercinlerini uçurmaya çalışırken yere düştü. Ağır yaralanan Gülmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Miran Gülmez, sabah saatlerinde, Huzur Mahallesi, 41'inci Sokak'ta bulunan evlerinin çatısında kafeste beslediği güvercinlerinin yanına çıktı. Gülmez'in kafesten çıkardığı güvercinlerin bir kısmı çatıya kondu. Gülmez, iddiaya göre, el hareketleriyle çatının kenarındaki güvercinleri uçurmaya çalışırken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Miran Gülmez'e, yakınlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülmez, doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Hastane önünde Miran Gülmez'in ölüm haberini alan yakınları, gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.