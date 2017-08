Haber Sitesi Tanıtım Yazısı

İnternetin yaygın kullanımı nedeniyle her an her yerde Dünyanın her yerinden haberlere ulaşmak mümkündür

Her yaştan her gruptan insanların rahatlıkla erişebileceği online haber siteleri, gazete ve dergi gibi basılı yayınları geride bırakmıştır. Hemen her konuda bilgiye haber sayfasında bulunan ana başlıklar ve arama butonu sayesinde hızlı erişim sağlanmaktadır.

İlgi Gören Haberler Başlıkları

Son zamanlarda popüler olan evde sağlıklı yiyecekler, sağlıklı beslenme gibi konular ev hanımlarını haber sitelerine yönlendirmektedir. Hangi mevsimde hangi yiyeceklerin tavsiye edildiği, bu yiyeceklerin evde yapılabilirliği gibi konularda yapılan röportajlar ve güncel haberler, çoğu ev hanımının takip ettiği haberlerdir. Bunun yanı sıra son dakika dünya haberleri, sadece ev hanımlarının değil gençlerin de takibinde olan haberler arasında yer almaktadır. Örneğin yılbaşı gecesi hangi ünlü nerede sahne almış, ünlülerin konser tarihleri, yaşanılan magazinsel olaylar gibi konulara haber sitelerinden ulaşmak mümkündür.



Son yıllarda ülkemizde yaşanan can sıkıcı olaylar nedeniyle, daha çok takip edilmekte olan haber sitelerinde artık daha çok haberlerde son dakika olaylar merak konusu olmaktadır. İnternet tarayıcılarından en çok “son dakika” kelimeleri yazılarak, güncel haberlere ulaşmak isteyen bir kitle meydana gelmiştir. Haber sitelerinde yer alan başlıklar arasında güncel haberler ya da son dakika haberler şeklinde başlık yer almaktadır. Haberlerin içeriklerinde yapılan değişiklikler ya da eklemeler ve son dakika haberleri bu şekilde haber sitelerinde paylaşılmaktadır.

Dünyanın her yerinden an be an takip edilen haberler arasında spor haberleri yer almaktadır. En yaygın olarak futbol haberleri, özellikle maç skorları anlık paylaşılan haberlerdir. Sadece ülke içindeki futbol takımları değil dünya takımları da ilgi görmektedir. Örneğin Brezilya takımının maç sonucu Türkiye takımları ile eşleşen diğer maçları da etkileyeceğinden, canlı skor takibi haber sitesinden takip edilebilmektedir.

Güvenilirlik

Bilgisayarlar, cep telefonları ve tabletlerle her an ulaşılabilir olan bu haber kanalları, son dakika dünya haberleri, siyaset, magazin, ekonomi, sağlık, spor gibi birçok alanda haberler paylaşmaktadır. Her yaş grubundan internet erişimin olması bazı sorunları da beraberinde getirdiğinden, güvenilir haber siteleri arayışını doğurmaktadır. Bazı haber sitelerinin düştüğü bir hata olarak, doğruyu yansıtmayan, araştırılmamış, kulaktan dolma bilgilerin paylaşımı gösterilebilir. Bu durum hem etik dışıdır hem de bilgi kirliliğine neden olmaktadır.

İnternet erişiminin sağlandığı cihazlar açısından güvenilirliğin yanı sıra ruhsal ve psikolojik sorunlara neden olabilecek paylaşımların olmadığı haber siteleri tercih sebebi olmaktadır. Güvenilir ve doğru habercilik sunan haber sitelerinden bilgi almak bu nedenle önem taşımaktadır.