Hacısüleymanoğulları'na şafak baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , Hacısüleymanoğulları olarak tanınan suç örgütüne yönelik sabaha karşı operasyon başlattı

Hacısüleymanoğulları'na şafak baskını

Önceden tespit edilen 25 adrese sabah erken saatlerde eşzamanlı baskın yapıldı. Gidilen adreslerde 19 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütü Hacısüleymanoğullarına şafak baskınıAdreslerde yapılan aramada 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 adet fişek ele geçirildi.

Kaçak şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #operasyon #hacısüleymanoğulları
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