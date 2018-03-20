Hacısüleymanoğulları'na şafak baskını

Önceden tespit edilen 25 adrese sabah erken saatlerde eşzamanlı baskın yapıldı. Gidilen adreslerde 19 şüpheli gözaltına alındı.
Suç örgütü Hacısüleymanoğullarına şafak baskınıAdreslerde yapılan aramada 5 tabanca, 5 av tüfeği, 188 adet fişek ele geçirildi.
Kaçak şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri , Hacısüleymanoğulları olarak tanınan suç örgütüne yönelik sabaha karşı operasyon başlattı
Önceden tespit edilen 25 adrese sabah erken saatlerde eşzamanlı baskın yapıldı. Gidilen adreslerde 19 şüpheli gözaltına alındı.