Hafif ticari araç devrildi: 3 kişi öldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

Hafif ticari araç devrildi: 3 kişi öldü

Celil Çolak (72) yönetimindeki 34 LG 276 plakalı hafif ticari araç, Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde şarampole devrildi.

Sürücünün yürüme engelli eşi Kıymet Çolak (64), kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile oğlu Sedat Çolak (48) ise kaldırıldıkları Osmancık Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın, Çolak ailesinin memleketleri Giresun'dan İstanbul'a giderken meydana geldiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #çorum #kaza #ölüm
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