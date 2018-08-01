Hain tuzak: Astsubayın eşi ve bebeği hayatını kaybetti

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kucağında 11 aylık bebeğiyle yaşamını yitiren Nurcan Karakaya'nın eşini ziyaretten döndüğü ortaya çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Bedirhan Karakaya da tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PATLAYICI OTOMOBİL GEÇTİĞİ SIRADA İNFİLAK ETTİ

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğul Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.



GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna alındı. Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Bedirhan Karakaya da tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



EŞİNİ ZİYARETTEN DÖNÜYORMUŞ

Nurcan Karakaya'nın kız kardeşinin kocası Şener Ergüven, AA muhabirineyaptığı açıklamada, akşam saatlerinde bacanağı Jandarma Astsubay Çavuş SerkanKarakaya'nın kendisini telefonla arayarak, "Nurcan'ın arabasında patlama oldu,Nurcan'ı kaybettik, çocuk ağır yaralı." şeklinde bilgi verdiğini söyledi.

Olayın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten ve teröre tepki gösterenErgüven, "Artık görüyoruz PKK'nın ne boyutta olduğunu, neler yaptığını, bumillete neler çektirdiğini biliyoruz. Lanet olsun. En son aldığım bilgiye göreeşi, birliğe ziyarete gitmiş, ziyaret dönüşünde uzaktan kumanda ile arabayıpatlatmışlar." dedi.

Karakaya ailesinin komşusu Battal Ayhan ise terörü lanetledikleriniifade ederek, "Allah kimsenin başına vermesin. Terör ülkemizin baş belası. Yuvayıkan, ocaklar dağıtan, ülkeyi, vatanı bölmeye çalışan hainler. " diye konuştu.

Nurcan Karakaya'nın babası Hakim Demir'in 14 yıl önce vefat ettiği,anne Suudiye Demir'in, 15 yaşındaki oğlu Emirhan Demir ile yaşadığı öğrenildi.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Nurcan Karakaya'nın, Uşak'tan 11aylık bebeği Mustafa Bedirhan ile ilçede görev yapan astsubay eşini ziyaret etmekiçin geldiği belirtildi.

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın, daha önce görev yaptığıUşak'ın Sivaslı ilçesinden tayinin çıkması sonucu kısa bir süre önce yenibirliğinde göreve başladığı öğrenildi.