Hakan Çavuşoğlu: Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacak

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Allah'ın izniyle 25 Haziran sabahı Türkiye yeniden Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığında ve AK Parti çoğunluğunda oluşacak TBMM ile kaldığı yerden ama bu kez daha hızlı devam edecek. Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacak" dedi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kendi seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, büronun ve 24 Haziran seçiminin hayırlar getirmesini temenni etti. Teşkilat mensuplarıyla birlikte insanlara ulaşmak için günlerdir sahada olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, partisinin gelecek vizyonunu millete anlatmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Sahada karşılaştıkları atmosferin kendilerini 24 Haziran'a ilişkin olarak umutlandırdığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Allah'ın izniyle 25 Haziran sabahı Türkiye yeniden Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığında ve AK Parti çoğunluğunda oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi ile kaldığı yerden, ama bu kez daha hızlı devam edecek. Türkiye büyümeye, şahlanmaya doğru yol alacak" dedi.

'TÜRKİYE TARİHİNİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNDE'

AK Parti'nin iktidara geldiği tarihten itibaren millete hep yeni gelecek vaat ettiğini belirten Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Milletimizi ve ülkemizi nasıl daha fazla kalkındırabiliriz, onların refahını ve mutluluğunu nasıl daha fazla artırabiliriz ve ülkemizi bu noktada nasıl daha fazla geliştirebilirizin derdiyle dertlenen siyasi aktörler olarak önümüzdeki sürece ilişkin yol haritamızı belirledik. Türkiye'de bundan sonraki süreçte bir tarafta güçlü meclis olsun bir tarafta güçlü bir yürütme organı yani cumhurbaşkanlığı, ikisinden mürekkep güçlü bir Türkiye olsun. Türkiye bence şu anda tarihinin en güçlü dönemindedir. Çünkü etrafımızda yaşanan olaylara baktığımız zaman özellikle Türkiye'ye dönük olarak projelerin ve siyaset mühendisliklerinin geliştirildiğini, Türkiye'yi adeta teslim almak isteyen kimi oyunlarla, tuzaklarla karşılaştığımızı nazara aldığımızda milletimizle beraber bütünleşen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm bunların üzerinden geldi."

'24 HAZİRAN SEÇİMLERİ TÜRKİYE İÇİN BİR EŞİK'

24 Haziran seçimlerinin Türkiye için yeni bir eşik ve kapı olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye son 16 yılda her şeye rağmen 3,5 kat büyüdüyse önümüzdeki süreçte 3,5 kat büyümek için artık 16 yıl beklemek gerekmeyecektir. Çünkü Türkiye 16 Nisan'da yapmış olduğu hükümet değişikliğiyle beraber yeni bir faza ve evreye geçmiştir. Daha hızlı ve etkin kararların alındığı, bürokratik süreçlerin tamamen kısaltıldığı hatta ortadan kaldırıldığı bir süreçte Türkiye, dijitalleşen Türkiye, teknoloji ve bilgi üreten Türkiye, ürettiği bilgiyi ihraç eden Türkiye, nitelikli ve katma değer sağlayan ürünleriyle daha güçlü, müreffeh ve dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmiş bir Türkiye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, daha sonra partisinin milletvekili adayı Refik Özen'in seçim bürosu açılışına katıldı. Açılışlara, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar. AK Parti Bursa milletvekilleri ve milletvekili adaylarıyla partililer katıldı.