Hakemden saldırısı sonrası şok paylaşım! TFF harekete geçti

Reina saldırısının ardından TFF'ye bağlı hakem Süleyman Belli, yaptığı skandal paylaşımla milyonlarca vatandaşın tepkisini çekti. Hakem, paylaşımında ölen vatandaşlarla dalga geçti

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısının ardından, sosyal medyada yapılan birçok paylaşım tepki çekmişti. O paylaşımlardan birisi de Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Kütahya il hakemi Süleyman Belli'nin sosyal medya sitelerinden Facebook'ta yaptığıydı... Hakem Süleyman Belli, saldırının ardından 'Noldu noel babanız hep hediye getirecek değil ya... İçtiğiniz rakı biralar belki öbür tarafta şefaatçiniz olur dermişim avucunuzu yalayın' paylaşımını yaptı. Sosyal medyada çok büyük bir tepki toplayan paylaşımın ardından TFF'den de açıklama geldi.



TFF HAKEMİNDEN SKANDAL PAYLAŞIM



İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da yılbaşı gecesi yapılan terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirmişti.



Alçak saldırının ardından sosyal medya hesaplarında yapılan bazı yorumlar ise büyük bir tepki topladı. O mesajlardan birisi de Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Kütahya il hakemi Süleyman Belli'ye aitti. Belli, kişisel Facebook hesabından 'Noldu noel babanız hep hediye getirecek değil ya... İçtiğiniz rakı biralar belki öbür tarafta şefaatçiniz olur dermişim avucunuzu yalayın' paylaşımını yaptı.







FEDERASYON HAREKETE GEÇTİ



Sosyal medyada çok büyük bir tepki toplayan paylaşımın ardından TFF'den de açıklama geldi ve Belli'nin disiplin kuruluna sevk edileceğini duyurdu.



PROFİLİNİ KARARTTI



Hakem Süleyman Belli, paylaşımının sosyal medyada çok büyük bir tepki toplamasının ardından, o mesajını sildi, profil ve kapak fotoğraflarını da kararttı.