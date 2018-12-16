Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'de, polis ve jandarmanın terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik düzenlediği operasyonda, doçka uçaksavar, Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
16 Aralık 2018 Pazar 10:45

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı jandarma ve polis ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik Kavaklı köyü kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 doçka silahı, 1 doçka sehpası, 200 doçka mühimmatı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirirken, Yüksekova ilçesi Bağdaş Köyü kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise tespit edilen sığınakta yapılan aramada Kalaşnikof piyade tüfeği, Kalaşnikof şarjörü, 9 Kalaşnikof fişeği, 323 PKM makineli tüfeğe ait fişek ve 1 küçük tüp ele geçirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pkk #silah #mühimmat
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