Hakkari'de terör operasyonu: 4 silah ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 4 silah ele geçirildi

Hakkari'de terör operasyonu: 4 silah ele geçirildi
25 Ekim 2018 Perşembe 09:42

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesi İkiyaka köyü Düz Tepe yakınında dün icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve M-16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #4 silah #operasyon #terör #hakkari
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