Hakkari'de terör tuzağı: 2 korucu şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, göreve giden güvenlik korucularının taşındığı kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola önceden döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 korucu yaralandı. Yaralı korucular, bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı

Hakkari'de terör tuzağı: 2 korucu şehit
24 Mayıs 2018 Perşembe 10:37

Olay, 08.30 sıralarında, Şemdinli ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kayalar bölgesi kırsalında meydana geldi. Görev değişimi için bölgeye giden güvenlik korucularının taşındığı kamyonetin geçişi sırasında, PKK'lı teröristerin yola önceden tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, akraba oldukları belirtilen korucular Fehmi ve Ayhan Özer şehit olurken, Şerif, Osman ile Cevher Özer de yaralandı. Yaralı korucular, bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan hava destekli operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hakkari #pkk #şehit
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