Hakkari'den acı haber: 4 şehit var!

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 4 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı

Hakkari'den acı haber: 4 şehit var!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcı patlatıldı. Hain saldırıda ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Olaydan sonra yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakkari' nin Yüksekova ilçesi Esendere bölgesinde Susuzkeklik karakolu ile Aslankaraş Üs bölgesi arasında askeri aracın geçişi sırasında EYP'nin infilak etmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.

Etiketler; #hakkari #şehit #patlama
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