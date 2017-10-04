Hakkari'den acı haber: 4 şehit var!

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 4 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcı patlatıldı. Hain saldırıda ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Olaydan sonra yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hakkari' nin Yüksekova ilçesi Esendere bölgesinde Susuzkeklik karakolu ile Aslankaraş Üs bölgesi arasında askeri aracın geçişi sırasında EYP'nin infilak etmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.



PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.