Hakkari'den acı haber geldi: 7 şehit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki mühimmat patlaması ile ilgili olarak "4 şehidimiz var" dedi. Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada ise şehit sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi

Hakkari'den acı haber geldi: 7 şehit
10 Kasım 2018 Cumartesi 14:13

Beştepe'deki anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakakri'de meydana gelen patlamada 4 askerimizin şehit olduğunu 20 askerimizin de yaralandığını söylemişti. Erdoğan son açıklamasında şehit sayısının 7'ye çıktığını duyurdu.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde dün saat 17.00 sularında büyük bir patlama meydana geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, karakolda arızalı mühimmatın infilak ettiği ve 25 asker yaralandığı 7 askerin ise kayıp olduğunu duyurulmuştu. Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği’nin yayın yasağı kararı aldığı patlamaya ilişkin son bilgileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe’deki Atatürk’ü Anma Programı’nda verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hakkari’de bir mühimmat depomuzdaki patlama nedeniyle şu an itibariyle 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var.” dedi.

ERDOĞAN’DAN İKİNCİ AÇIKLAMA: 7 ŞEHİT

Erdoğan, Fransa ziyareti öncesi Ankara’da yaptığı son açıklamada ise “7 şehidimiz, 25 yaralımız var” dedi.

Etiketler; #mühimmat patlaması şehit #şehit #hakkari
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