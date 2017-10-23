Hakkari'den acı haber. Şehit haberi var!

Hakkari Çukurca'da PKK, önceden döşediği patlayıcıyı patlattı. Olayda 1 asker şehit oldu

Hakkari'den acı haber. Şehit haberi var!

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölede PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1 asker şehit oldu.

Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi ve çevresindeki operasyonlar devam ederken, bugün Çukurca ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölede PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1 asker şehit oldu. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #çukurca #hakkari
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