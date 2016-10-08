ÇUKURCA KIRSALINDA 262 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ





SON 4 GÜNDE 4 TERÖRİST TESLİM OLDU'

Haber Kaynağı: DHA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığının sevk ve idaresindeki Hakkari Dağ ve Komando Tugayı, Bolu 2'nci Komando Tugayı, Kayseri 1'inci Komando Tugayı, Hudut Tugayları, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Hava kuvvetleri, Kara Havacılık ve Topçu Birlikleri ve silahlı İHA Bayraktarın katıldığı 'Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu'nda teröristlere ağır darbeler vurulduğu belirtildi.4 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan operasyonlarda il merkezine bağlı Ağaçdibi, Oğul Köyü kırsalında 12, Şemdinli İlçesi Gerdan Tepe, Samanlı, Cami tepe, Mirgason Tepe, Soğuksu, Erdemli Kuzeyi, Altınsu bölgelerinde 54, Yüksekova İlçesi Buzul Dağı, Havvilati Dağı, Urşe Yaylası, Dağlıca, İkiyakalar, İzme Dağı, Alandüz bölgelerinde 54 terörist olmak üsere 120 terörist etkisiz hale getirildi.Ayrıca 30 Ağustos ile 4 Ekim 2016 tarihleri arasında Çukurca ilçesine bağlı Uzundere kırsalındaki Han Tepe, Seni Tepe, Dağbaşı Tepe, Çilekli Tepe, Gerdi Tepe ve Güven Dağı bölgelerinde yoğun çatışmaların yaşandığı operasyonlarda ise 262 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.Hakkari genelinde 2 aydan bu yana sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 382’ye ulaştığı bildirildi. Sürdürülen operasyonlarda terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimat, patlayıcı ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.Güvenlik güçlerinin başarılı opersyonlar sonucunda çözülme noktasına gelen PKK'lılar güvenlik güçelerine de teslim oluyor. Bölgede son 4 günde 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarında kırsaldaki gücü zayıflayan teröristlerin panikleri telsiz konuşmalarına da yansıdığı belirtildi. Teröristlerin kendi aralarında yaptıkları telsiz konuşmalarında, silah ve mühimat sıkıntısının had safhaya ulaştığı, erzak bulmakta güçlük çektikleri ve moral bozukluklarının belirgin olarak hisedildiği kaydedildi.