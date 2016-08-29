Haber Kaynağı: DHA

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağılı Derecik Beldesi'nde dün gece operasyon yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu.Dün öğlen saatlerinde Şemdinli'nin Derecik Beldesi'ndeki Samanlı- Cedikan bölgesinde operasyon yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 üsteğmen ve 1 sözleşmeli er yaralandı. Operasyonlarda 10 PKK'lı terörist de etkisiz hale getirildi.Bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar, gece geç saatlere kadar devam etti. Yine Derecik Beldesi Samanlı- Cedikan bölgesindeki Gerdan mevkiinde PKK'lı teröristlerle sağlanan sıcak temasta 2 uzman çavuş şehit oldu.Bölgede hava destekli olarak başlatılan operasyonlar sürüyor.