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    • Hakkari'de çatışma: 2 uzman çavuş şehit oldu

    Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Samanlı bölgesinde sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada 2 uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 11:23
    Hakkari'de çatışma: 2 uzman çavuş şehit oldu
    Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağılı Derecik Beldesi'nde dün gece operasyon yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu.

    Dün öğlen saatlerinde Şemdinli'nin Derecik Beldesi'ndeki Samanlı- Cedikan bölgesinde operasyon yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 üsteğmen ve 1 sözleşmeli er yaralandı. Operasyonlarda 10 PKK'lı terörist de etkisiz hale getirildi.

    Bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar, gece geç saatlere kadar devam etti. Yine Derecik Beldesi Samanlı- Cedikan bölgesindeki Gerdan mevkiinde PKK'lı teröristlerle sağlanan sıcak temasta 2 uzman çavuş şehit oldu.

    Bölgede hava destekli olarak başlatılan operasyonlar sürüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Hakkari, Hakkari çatışma, şehit, Pkk çatışma

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