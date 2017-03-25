Halı saha maçında kalp krizi geçirip öldü

Halı saha maçında kalp krizi geçirip öldü

İzmit'teki bir halı sahada düzenlenen şirketler arası futbol turnuvasında kalp krizi geçiren 36 yaşındaki Serhat Işık kaldırıldığı hastanede öldü.


Otomotiv bayiinde çalışan Serhat Işık, şirketler arasında İzmit Körfez Mahallesi'nde bulunan halı sahada dün akşam düzenlenen halı saha futbol turnuvasında fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sevk edilen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serhat Işık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Serhat Işık'ın daha önce kalp krizi geçirdiği ve stent takıldığı, düzenli kontrol altında olduğu belirtildi.

 

Kaynak: DHA
Etiketler; #izmit #halı saha #ölüm #kalp krizi
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