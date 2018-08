Halistores Taç Yatak Örtüsü

Pek çok seçeneğin yer aldığı Taç yatak örtüsü modellerini Halistores sizler için derledi. İncelemek için hemen tıklayın!

Düz, baskılı ve sentetik olmakla üzere birçok kumaş çeşidinden yararlanılarak birbirinden farklı ve özgün tasarımlarla üretilen yatak örtüsü modelleri her stile hitap ediyor. Tek yapmanız gereken ne tür bir model aradığınıza karar vermektir. Yatak odalarında göze çarpan en belirgin dekorun başında gelen yatakların görünüşünün şık olması isteği her kadında mevcuttur. Yatak odalarını dikkat çekici kılan yatak örtüsüdür. Her kim olursa olsun yatak odasına girdiğinde ilk olarak yatağa göz gezdirir. Bu nedenle de yatakların daima istenilen düzeyde güzel ve odanın dekoru ile uyumlu görünmesi sağlanmalıdır. Hem işlevsel hem de görünürlüğü açısından kişilerin stilini yansıtabilen yatakları süslemek Taç ürünleri ile oldukça kolay!

Yatak Örtüsü Kullanımı

Malzemesi itibari ile hiçbir ağırlık hissi vermeyen ve yataklarda tam bir kapatıcı etki bırakan yatak örtüleri odadaki diğer dekor ünitelerine eşlik ederek tam bir uyum oluşturabilir. Görünümü bakımından yalnızca dekora uyum sağlaması için kullanılıyor gibi bir algı oluştursa da aslına bakılırsa işlevsel açıdan da oldukça kullanışlı tekstil ürünleri olarak itibar görüyor. Sıcak ve bunaltıcı havalarda pikelerle birlikte kullanılarak vücudun terlemesini önlüyor. Bazı bölgelerde serin yaz akşamlarında da kullanıma oldukça uygundur. Soğuk kış aylarında ise yorganlarla birlikte kullanılarak vücut ısısının düşmemesini önemli oranda sağlıyor. Tüm bunlar ise konforlu bir uyku için tartışılmaz bir gerekliliktir. Bu nedenle yatağınızın üst katmanı olarak tercih edeceğiniz yatak örtüsü markaları arasında kaliteye olabildiğince önem vermenizde fayda vardır.

Çeyizlik Yatak Örtüleri

Geleneksel yatak odalarında toz partiküllerinin yatakta birikmesini engelleyici bir araç olarak kullanılan bu örtüler söz konusu yeni bir düzen ve yeni bir yuva kurmak olduğunda çeyizlik yatak örtüleri birbirinden farklı şıklıkla Taç markası tarafından beğenilere sunuluyor. Modaya uygun tasarımlar firmanın yenilikçi anlayışı ile bütünleştiğinde ortaya çıkan modeller gelinlerde hayranlık uyandırıyor. Yatak koruyucu, battaniyeye eş bir araç veya yatakların daha düzenli görünmesini sağlamak için kullanılabilir. Görselliği ile göz dolduran bu ürünleri Halistores güvencesi ile rahatlıkla bulabilir ve hayalinizdeki modele kolayca kavuşabilirsiniz.

Gelin Seti Yatak Örtüsü Modelleri