Haluk Levent gözaltına alındı... Twitter'dan açıklama yaptı

Şarkıcı Haluk Levent, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alındı. Haluk Levent konuyla ilgili olarak Twitter adresinden açıklama yaptı

Haluk Levent gözaltına alındı... Twitter'dan açıklama yaptı
03 Haziran 2018 Pazar 14:03

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent'in, Çankaya ilçesinde bir otele kayıt yaptırdığı tespit edildi. Otelde polis ekiplerince gözaltına alınan Levent'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Twitter adresinden bir açıklama yapan Haluk Levent, "Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs yok!!! 12 yıl önce bir evrakta benim imzam var mı yok mu diye soruldu. 12 yıl önce!! Yok dedim çıktım. Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü. Hiç bir sorunum yok" dedi.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Altay'da Murat Uluç'un veliahtı geliyor
Sonraki Haber
Herkesi aşağı indirdi... Muharrem İnce İstanbul'da konuştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.