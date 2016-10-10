10 Ekim 2016 Pazartesi
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    • Halüsinasyon gördü, 94 bin TL'yi yaktı!

    Trabzon'da bir şirkette satış temsilcisi, 33 yaşındaki Hasan K.’nın iş yerinden aldığı 154 bin liranın 94 bin lirasını yakmasına ilişkin olarak verdiği ifadede, yolda yürürken halüsinasyon gördüğünü belirterek, "Aniden yanımda siyah bir gölge belirdi ve bana, ‘Bu paralar seni yakacak’ dedi. Ben de, 'paralar beni yakacağına ben paraları yakayım' dedim ve yaktım" dediği belirtildi

    10 Ekim 2016 Pazartesi 13:21
    Halüsinasyon gördü, 94 bin TL'yi yaktı!
    Kent merkezindeki bir dağıtım şirketinde satış temsilcisi olarak görev yapan evli ve 1 çocuk babası Hasan K.’nın işyerinden aldığı 154 bin lirayı bir inşaat alanında yakmak istemesi sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çantayla getirdiği paraların 94 bin lirasını yaktıktan sonra çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince yakalanan ve kalan paraları yakmasının engellenmesinin ardından sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Hasan K., polise verdiği ifadede paraları halüsinasyon gördüğü için ateşe verdiğini söyledi.

    HALUSİNASYON GÖRDÜM, PARALARI YAKTIM

    Tedavi gördüğü hastanede polise olayı anlatan Hasan K.'nin, “Paraları bankaya teslim edecektim. Yolda yürürken halüsinasyon gördüm. Aniden yanımda siyah bir gölge belirdi ve bana, 'Bu paralar seni yakacak' dedi. Ne olduğunu anlamadım. Yaşadığım bir anlık şok sonrası ben de, 'Paralar beni yakacağına ben paraları yakayım' dedim, yaktım" dediği oraya çıktı.

    Hasan K. hakkında şikayetçi olan dağıtım şirketinin yetkilileri ise olaya ilişkin açıklama yapmak istemedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Para, Para Yaktı, Halüsinasyon

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