HALUSİNASYON GÖRDÜM, PARALARI YAKTIM

Haber Kaynağı: DHA

Kent merkezindeki bir dağıtım şirketinde satış temsilcisi olarak görev yapan evli ve 1 çocuk babası Hasan K.’nın işyerinden aldığı 154 bin lirayı bir inşaat alanında yakmak istemesi sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çantayla getirdiği paraların 94 bin lirasını yaktıktan sonra çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince yakalanan ve kalan paraları yakmasının engellenmesinin ardından sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Hasan K., polise verdiği ifadede paraları halüsinasyon gördüğü için ateşe verdiğini söyledi.Tedavi gördüğü hastanede polise olayı anlatan Hasan K.'nin, “Paraları bankaya teslim edecektim. Yolda yürürken halüsinasyon gördüm. Aniden yanımda siyah bir gölge belirdi ve bana, 'Bu paralar seni yakacak' dedi. Ne olduğunu anlamadım. Yaşadığım bir anlık şok sonrası ben de, 'Paralar beni yakacağına ben paraları yakayım' dedim, yaktım" dediği oraya çıktı.Hasan K. hakkında şikayetçi olan dağıtım şirketinin yetkilileri ise olaya ilişkin açıklama yapmak istemedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor