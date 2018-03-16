Hamamda kanlı kavga: 1 ölü!

Bursa'da bir hamam sahibi, yanında çalışan kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay geç saatlerde Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir hamamda meydana geldi. Alınan bilgiye göre hamamın sahibi 46 yaşındaki Ali Yılmaz ile yanında çalışan 19 yaşındaki Hasan Sabirov arasında tartışma çıktı.



Hamamın içinde başlayan tartışma bahçeye kadar devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabirov, yanındaki bıçakla, Yılmaz'ı kalbinden bıçakladı. Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, hamamda bulunan müşteriler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yılmaz'ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ancak Yılmaz buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay yerinden kaçmaya çalışan Sabirov ise müşteriler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.