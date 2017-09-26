Hamile eşe inanılmaz işkence!

Gaziantep'te, eşi Mehmet Ali A. tarafından dövülen, ardından da av tüfeğiyle bacağından vurularak yaralanan 3 çocuk annesi ve 4 aylık hamile Çağlar A., kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı

Olay, geçen pazar günü Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Çağlar A., 7 yıllık eşi Mehmet Ali A.'dan şiddet gördüğü için 3 çocuğuyla, babası Kemal Sönmez'in evine sığındı. 3 aydır annesi Döne ve babası Kemal Sönmez'in evinde kalan 4 aylık hamile Çağlar A. ile konuşmak için eve gelen Mehmet Ali A., eşiyle barışmak istedi. Bu nedenle konuşan çift arasında tartışma çıktı ve iddiaya göre Mehmet Ali A. eşi Çağlar'ı dövmeye başladı. Eşini sopayla da vuran Mehmet Aali A., daha sonra çocuklarının gözü önünde Çağlar A.'yı av tüfeğiyle bacağından vurdu. Silah seslerinin duyulmasıyla Sönmez Ailesi fertleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri Mehmet Ali A.'yı gözaltına aldı. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan hamile kadını ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Çağlar A.'nın karnındaki bebeğinin yaşadığı, ancak ilaç tedavisi uygulanabilmesi için bebeğin alınması gerektiği belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.