Hamile ineğini düştüğü yerden çıkartamadı, şimdi yanında yatıyor

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde, Ahmet Kundakçı, uçuruma yuvarlanan gebe ineğini bulunduğu yerden çıkaramayınca, yanına yaptığı sedirde ineği doğum yapana kadar nöbet tutmaya başladı

Andırın'ın Darıova Mahallesi'nde Ahmet Kundakçı'ya ait inek, cuma günü 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kundakçı, mahalle sakinleriyle birlikte iki bacağı da kırılan ineği kurtarmak istedi ancak 1 ton ağırlığındaki hayvanı yerinden bile oynatamadı. Kundakçı'nın yardım istemesi üzerine mahalleye giden itfaiye ekipleri iş makineleriyle yol açıp ineğe ulaşmak istedi, ancak arazinin engebeli olması nedeniyle başarılı olunamadı. Haber verilen veteriner de gebe olan ineği yerinden kaldıramadı.



İneğin yanında nöbet tutuyor

Doğuma 1 ay kalan ineği kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca Ahmet Kundakçı ve ailesi ineğin başında nöbet tutmaya karar verdi. İneğin yanına sedir yapan Kundakçı, gündüzleri ailesiyle birlikte tuttuğu nöbeti, gece de ateş yakıp tek başına sürdürüyor. Gebe olduğu için kesemediğini belirten Ahmet Kundakçı, yılan ve kurtların zarar vermesinden korktuğu için ineğin yanında yattığını söyledi.Yerinden kalkamadığı için ineğin samanını ve suyunu yanına getirdiklerini ve düşük yapma ihtimalinin de olduğunu belirten Kundakçı, şunları söyledi:"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Andırın Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları oldu ama bir türlü sonuç alamadık. Ben de yatağımı buraya getirdim, geceleri burada kalıyorum. Yemeğimi, çayımı burada yiyor içiyorum, ben nöbeti daha sonra çocuklarıma ve eşime devrediyorum. Belediye Başkanımız geldi, mahallelimizde sağ olsun buraya geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için gelip halimizi hatırımızı soruyorlar. Hamile olan ineğimizin yaklaşık 1 ay zamanı var, bu sürede buradan kurtaramazsak doğumunu burada yaptırmayı düşünüyorum. Varım yoğum bu inek bunu da kaybedersem geçimimi nasıl sağlayacağım."