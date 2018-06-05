Hamile kız kiminle birlikte olduğunu hatırlamadı

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 17 yaşındaki E.A., emniyetteki ifadesinde "Tatil beldesinde 2 kişi ile birlikte içki içtim. Hangisiyle birlikte olduğumu hatırlamıyorum" dedi

Hamile kız kiminle birlikte olduğunu hatırlamadı
05 Haziran 2018 Salı 14:57

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıkan E.A. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 2 kişinin ifadesi alındı.

Kandıra'da, E.A. karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrolde E.A.'nın hamile olduğunun belirlenmesi üzerine doktorlar, kızın yaşının küçük olması nedeniyle güvenlik güçlerine haber verdi.

HANGİSİ İLE BİRLİKTE OLDUĞUNU HATIRLAMADI

E.A. ifadesinde, Kandıra'da bir tatil beldesinde 2 kişi ile birlikte içki içtiğini, sarhoş olması nedeniyle hangisi ile birlikte olduğunu hatırlamadığını söyledi.

2 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

E.A.'nın ifadesi doğrultusunda 'küçük yaştaki kıza cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla 2 kişinin ifadesi alındı. E.A.'nın koruma altına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Etiketler; #cinsel istismar #karın ağrısı #hamile
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