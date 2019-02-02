Hamza Dağ'dan Özel Harekatçılara ziyaret

Emekli Özel Harekatçılara Ak Parti Başkan Yardımcısı Hamza DAĞ Ziyareti

Tüm Emekli Polis Özel Harekâtçılar Derneği (TEMPÖHDER), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza DAĞ ve Gaziemir AK Parti ilçe belediye başkan adayı Nazmi Yılmaz tarafından ziyaret edildi. TEMPÖHDER dernek yöneticilerinin Ankara’da makamında ziyaret ettiği Hamza DAĞ, iadeyi ziyarette bulundu. Ülke gündemine dair samimi ve sıcak bir sohbet ortamında geçen ziyarette Hamda DAĞ Özel Harekâtçıların ülkenin güvenliğinde önemli görevler üstlendiğini, vatanı ve milleti için çok sayıda şehit ve gazi veren kahraman bir kurumun emeklilerinin yanında olmaktan onur duyduğunu söyledi



Hamza DAĞ, Gaziemir AK Parti belediye başkan adayı Nazmi Yılmaz ile Tüm Emekli Polis Özel Harekâtçılar Derneğine gerçekleştirdiği ziyarette Emekli Özel Harekâtçılarla Polislerin sorunları ve istekleri olduğunu bunu da hükümetimizin çözeceğini ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konuda gerekli talimatları verdiğini en kısa zamanda sorunların giderileceğini anlattı.



Tüm Emekli Polis Özel Harekâtçılar Derneği (TEMPÖHDER) Başkanı Uğur Yenen, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hamza DAĞ’ın ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini belirtti. Özel harekâtçılar devleti ve milleti için çalışan gerektiğinde şahadete koşan, 15 Temmuzdaki hain darbe girişiminde çok sayıda şehit veren gazi bir kurum olduğunu, bu kurumun neferleri olmaktan da şeref duyduklarını söyledi. Başkan Uğur Yenen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hamza DAĞ ve Gaziemir AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayı Sayın Nazmi Yılmaz’ın nazik ziyaretlerinden dolayı TEMPÖHDER Yönetim Kurulu adına şükranlarını iletti.