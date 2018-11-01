Harran Üniversitesi Rektörü istifa etti

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa ettiğini bildirdi

Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtti.

Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldığını ve her zaman milletin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindiğini vurgulayan Taşaltın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım."

KONUYLA İLGİLİ YÖK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA İSE ŞU ŞEKİLDE

Harran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN 31.10.2018 tarihinde istifa etmiş bulunmaktadır.

Bu vesileyle akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ne Olmuştu

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın bir televizyon kanalında katıldığı bir programda kullandığı "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayndır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" ifadeleri büyük yankı uyandırdı. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da, çok sayıda kişinin tepki gösterdiği sözlere yönelik Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla, Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" yorumunu yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Tasvip etmiyoruz. Onaylamıyoruz" diyerek rektöre tepki göstermişti. (Memurlar.net)