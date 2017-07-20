Harun Kolçak, Gemlik’te annesinin mezarına defnedilecek

Maslak Acıbadem Hastanesi’nde yaşamını yitiren Harun Kolçak’ın sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak, uzun süredir Gemlik İlçesi’nde yaşıyor. Baba Kolçak’ın, oğlunun vefatı üzerine İstanbul’a gittiği belirtilirken, Gemlik İlçesi’nde de cenaze hazırlıklarına başlandı.Kaynak: DHA
Harun Kolçak’ın 14 Ocak 2010’da yaşamını yitiren annesi Özcan Kolçak, Gemlik İlçe Mezarlığı’na defnedilmişti. Eşine yaptırdığı ve üzerine 'Evimin hanımı, çocuğumun anası, benim kadınım' yazısını yazdıran Eşref Kolçak, iki kişilik mezara kendi mezar taşını da yaptırmıştı. Eşref Kolçak’ın mezar taşında ise 'Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır' yazısı yer alıyor.
Harun Kolçak’ın cenazesi, yarın Teşvikiye Camisi’ndeki törenin ardından ikindi vakti annesinin mezarına defnedileceği bildirildi.
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