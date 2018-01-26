Haşim Kılıç'ın oğlu için yakalama kararı

Başkentte yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı verildi

Haşim Kılıç'ın oğlu için yakalama kararı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlenmesi üzerine eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık, yurt dışına gittiği belirlenen Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de savcılığın talebi üzerine Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #haşim kılıç
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