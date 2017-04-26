Çok yüksek hassasiyetlerde ölçüm yapabilen ve son derece değerli maddeleri ölçmekte kullanılan Hassas Teraziler, özellikle Ar-Ge laboratuvarlarında kullanılmaktadır. Günümüzde tıp, eczacılık, kuyumculuk gibi alanlarda kullanılan hassas teraziler ayrıca kimyasal madde ölçümlerinde de kullanılmaktadır. Bu tür teraziler çok yüksek hassasiyete sahiptir ve 1 mg ölçü biriminde bile işlem yapabilir. Terazinin türüne göre değişse de 6 haneli rakamlara kadar ölçüm yapabilirler.

Özellikle eczacılık ve tıp alanlarında ilaç yapımlarında ilaç muhteviyatının çok küçük birimler olduğunu düşününce laboratuvarlarda kullanılması oldukça önemli bir durumdur. Öyle ki saçınızdan bir tek kılı tartıya koyduğunuzda bu tartım işlemini gerçekleştirebilir. Dilerseniz marka ve modelin durumuna göre hassasiyeti artırıp azaltabilirsiniz. Hassas Terazi Fiyatları, istediğiniz marka ve modele göre değişmesiyle birlikte opsiyonel özelliklere göre de değişiklik göstermektedir.

Hassas terazilerin en büyük özelliği diğer tartım sistemlerine göre daha hızlı, güvenilir ve daha hassas olmalarıdır. Farklı boyutlarda, farklı hassaslıklarda çeşitli modelleri bulunmaktadır. Markaya göre değişmekle birlikte opsiyonel olarak modern teknolojinin son ürünleri ile donatabilirsiniz. Genel anlamda standart olarak RS232, USB ve Ethernet bağlantı noktalarına sahiptir.

Hassas Terazi Fiyatları ve Markalar

Tartım piyasasında önemli bir konumda olan Türkiye, güçlü markaları ile yurtdışına yaptığı ihracatlar ile dikkat çekiyor. Dünya lideri tartım sistemleri firmaları ile iş birliği içinde olan ve 1987 yılında kurulan Baykon Endüstriyel Tartım Sistemleri Türkiye’nin bu alandaki en önemli firmalarından biri konumunda. Dünyanın birçok ülkesine yaptığı ihracat ile bu alanda Türkiye’de lider ve dünyada da önemli bir konumda yer alıyor. 30 yıllık tecrübenin verdiği bilgi ve birikim ile hassas teraziler konusunda da destek ve çözüm önerileri sunmaktadır.

1990’lı yıllardan itibaren elektronik tartım sistemleri alanında destek veren ve 2002 yılından itibaren de tüm dünyaya tartım sistemleri konusunda destekler vermiştir ve vermeye devam etmektedir.