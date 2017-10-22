Hasta çocuklar okula gidemeyince hastaneye sınıf kuruldu

BURSA İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen 'Eğitim, Sanat, Spor Engel Tanımaz Projesi' kapsamında, Türkiye'nin alanında tek olan Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören çocuklar eğitimlerinden geri kalmıyor. Tedavi gören çocuklar okullarına gidemeyince okul hastaneye getirildi. Hastanede kurulan sınıfta eğitim gören çocuklar kadar bu projeden aileler de son derece mutlu

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından 2015 yılında uygulamaya konulan 'Eğitim, Sanat, Spor Engel Tanımaz Projesi' kapsamında Türkiye'nin alanında tek merkezi olan Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bünyesinde kurulan sınıfta eğitim gören çocuklar derslerinden geri kalmıyor. Hastanede yataklı tedavi görmekte olan çocuklar için oluşturulan sınıfta 4 öğretmen ders veriyor. Sınıf mevcudu ise 20.



Proje hakkında bilgi veren Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Uzman Dr. Erkan Yıldırım, eğitime sabah ve öğle olmak üzere toplamda 20 hastanın katıldığını belirterek, bu durumun hastanede yatan hastanın durumuna göre değiştiğini ifade etti. Hastaların dersleringen geri kalmamasının hem hastalar hem de aileler üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu söyleyen Yıldırım, "Çocuklarımız son derece mutlu oluyorlar. Onların mutlu olması bizim de motivasyonumuzu artırıyor" dedi.



"TEDAVİ İLE EĞİTİMİ BİR ARADA GÖTÜREBİLİYORUZ"



Türkiye'nin her tarafından hastaların geldiği Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne kızı Şeyma için Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nden 5 yıldır tedavi için geldiklerini belirten Arzu Yalçın, hastanede yaklaşık 3 yıldan bu yana eğitim hizmetinin verildiğini belirtti. Yalçın, şöyle dedi:



"Sınıf ve öğretmenlerimizden çok memnunuz. Ödevlerimizi de güzel yapıyoruz. Bu projeden memnunuz. Daha önce aklımız kalıyordu. Tedavimizi alırken sınıfımıza gidemiyorduk. Geri kalacağını düşünerek aylarca burada kalamıyorduk. Ama şimdi daha rahatız. 3-4 ay kalabiliyoruz. Tedavi ile eğitimi bir arada götürebiliyoruz."



Yeğeni Fatih'i 4 aydan beri bu hastaneye getirdiklerini ifade eden Tevfik Çubukçu da yeni eğitim- öğretim yılına girildiğinde hastalara bir sınıf açarak, hastaların eğitimde geri kalmamaları açısından uğraşmaları kendilerini memnun ettiğini söyledi. Hem tedavi hem de eğitim gördükleri için mutlu olduklarını belirten hasta çocuklar, okullarından geri kalmamak için dersleri aksatmıyorlar.







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