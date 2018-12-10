Hasta ve Yaşlı Bakıcı

Genellikle ailelerin yaşlı ve hasta bakımlarında zorluk çektiği veya yetersiz kaldığı durumlarda profesyonel bir bakıcı hizmeti almaları gerekmektedir. Doktorların önerdikleri gerekli bakım ve tüm uygulamaları meslekleri gereği hasta bakıcılar büyük bir titizlikle takip eder ve bu kişilere yardımcı olurlar

Genellikle ailelerin yaşlı ve hasta bakımlarında zorluk çektiği veya yetersiz kaldığı durumlarda profesyonel bir bakıcı hizmeti almaları gerekmektedir. Doktorların önerdikleri gerekli bakım ve tüm uygulamaları meslekleri gereği hasta bakıcılar büyük bir titizlikle takip eder ve bu kişilere yardımcı olurlar.

İş İnsan Kaynakları bünyesindeki işinde uzman hasta ve yaşlı bakıcılar sayesinde tüm ihtiyaçlar karşılanarak bakımlar üstlenilir.





Hasta Bakıcı

Hasta bakıcılar, doktorlar tarafından uygulanması istenen tedavi sürecini takip ederek, hastamızın yaşamını kolaylaştırmaya ve sağlıklı kalmaları için çalışırlar.

Bünyemizde bulunan tüm hasta bakıcıların saygı ve şefkat çerçevesi altında hastaların tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Öyle ki düzenli olarak doktorların önerdiği yemekleri hazırlamak ve duruma göre yemek yedirmek, gerekirse hastayı yıkamak, günün belirli saatlerinde hasta ile beraber dışarı çıkıp yürüyüş yapmak gibi durumlarda hasta bakıcı çok önemli bir görev yürütür.





Hasta Bakıcı Görevleri Nelerdir?

Hasta bakıcıların en önemli görevlerinin başında hastanın ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmasını sağlaması gelmektedir. İlaçların kullanımını doktorların tavsiye ve isteklerine göre belirlenir.

Hastanın her türlü bakım ihtiyaçlarını giderir. Temizliği, üstünü değiştirme, gerekirse egzersiz yaptırma, oda sıcaklığı veya odanın havalandırılması gibi ihtiyaçlar titizlikle giderilir.

Ayrıca doktorun verdiği yemek listesine riayet ederek, hastalığına uygun olacak şekilde yemekler hazırlar ve gerekirse yemek yedirebilir.





Yaşlı Bakıcılığı

Yaşı ilerleyen kişilerin günlük ihtiyaçlarını ve sağlığını korumak en önemli işlerden biridir. Bu yüzden yaşlı bakıcıları sorumlu olduğu kişilerin sağlıklarını takip etmeli, onlara her şartta rahat bir ortam hazırlamalıdırlar.

Yaşlı bakımları, kişinin durumlarına göre değişkenlik gösterebilir. Yatalak veya kısmi hareketlerde bulunan kişilere göre bakım şartları da değişkenlik gösterebilir, bundan dolayı yaşlımızın durumuna göre bir program izlenmeli ve bireyin durumu dikkate alınarak hizmet verilmelidir. Yaşlı Bakıcısı özenle seçilmeli.





Yaşlı ve Hasta Bakıcılarında Olması Gereken Özellikler

Öncelikle yaşlı ve hasta bakıcıların çok iyi bir iletişim becerisine sahip olması gerekmektedir. Çünkü ileri yaşlardaki insanlar ile iletişim kurmak ve onlar ile iyi anlaşabilmek gerçekten zor bir iştir. Bu yüzden birebir iletişim çok önemlidir.

Aynı zamanda bakıcılar; Temiz, düzenli, sevecen, güler yüzlü, şefkatli, yardımsever, sabırlı ve hoşgörülü olmak zorundadır. Belki de en önemlisi sorumluluk bilincinde olmalıdır.

Ailelerinde özel bakıma ihtiyaç duyan herkese İş İnsan Kaynakları olarak, mesleğinde belli bir kariyer ve tecrübeye ulaşmış kişilerle beraber Tüm Türkiye’de hizmet vermekteyiz. Mesleğindeki yetenekli ve sorumluluk sahibi personellerimiz ile tüm bakıcı ihtiyacı hizmetinizi en uygun fiyatlara karşılamaktayız.