Hasta Yatağı İstanbul'da Emek Yatak Firmasından Alınır

Hastaların kendilerini daha rahat hissetmeleri adına farklı özelliklerde tasarlanan ve hem ev tipi hem de hastane tipi alternatiflerin tercih edilebileceği hasta yatağı seçenekleri, en kaliteli malzemeler ile üretilmektedir.

Hastaların kendilerini daha rahat hissetmeleri adına farklı özelliklerde tasarlanan ve hem ev tipi hem de hastane tipi alternatiflerin tercih edilebileceğiseçenekleri, en kaliteli malzemeler ile üretilmektedir. Normal yataklar ile kıyaslandığı zaman çok daha işlevsel bir kullanıma sahip olan ve hareket edebilme özelliği ile hastalara ve hastaya bakan kişilere kolaylık sağlayan hasta yatakları, özellikle uzun süre yatağa mahkum olan hastalar için çok önemli bir yere sahiptir.

Hastanın rahatı için uygun yüksekliklerde üretilen ve iyileşme sürecinin çok daha hızlı olmasına olanak tanıyan hasta yatakları, yüksek ağırlık kapasitesine sahiptir ve hastanın başka bir yere transfer edilmesinde büyük kolaylık sağlar.

Manuel ya da elektrik motoru ile çalışabilme özelliklerine sahip olan hasta yatakları, en üst seviyede konfor sağlaması adına özel olarak tasarlanmak ve dayanıklı yapısı ile birlikte uzun süre sorunsuz kullanım imkanı sunmaktadır. Görüntü olarak da estetik bir duruşa sahip olan ve evlerinizde kötü bir görüntüye sebep olmayan hasta yatağı ürünleri sayesinde hastalarınızın bakımını çok daha kolay bir şekilde ve onlara rahatsızlık vermeden yapabilme şansı elde edebilirsiniz. Hasta yatağı seçeneklerinden faydalanabilmek için satın alma ya da kiralama yöntemlerinden birini tercih edebilirsiniz.

Hasta Karyolası Kiralama Hizmeti

Dayanıklı yapısı ve işlevsel kullanımı ile birlikte tercih edenler için kiralama yöntemi imkanı da sunan hasta karyolası ürünleri, en uygun fiyat avantajları ile sizlere sunulmaktadır. İhtiyaç duyduğunuz süre boyunca kiralayabileceğiniz bu yataklar ile yalnızca hasta konforu değil hasta bakıcısı ya da yakınları için kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Özel olarak imal edilen ve adresinize gelerek kurulumu gerçekleştirilen hasta karyolası ürünleri, hastanın durumuna göre faklı özelliklerde seçenekleri ile beraber kiralanmaktadır.

Çok uzun süre yatması gerektirmeyen hastalar için daha avantajlı bir yöntem kiralama hizmeti, satın alma maliyetlerine katlanmadan bu ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanmanıza olanak tanımaktadır. Siz de ihtiyacınıza uygun olarak istemiş olduğunuz hasta yatağı modeli ve kiralama şartları ile ilgili dilediğiniz her zaman müşteri hizmetleri ile irtibata geçebilir ve hastalarınızın hem sağlığı hem konforu için hasta yatağı kiralama avantajlarından faydalanabilirsiniz.