Hasta Yatağı Kiralama Şirketi

Sağlık sektörü, günümüzün en önemli sektörleri arasında yer almaktadır

Tedavinin problemsiz bir şekilde gerçekleşmesi için özel tasarlanan hasta yatağı kiralama seçenekleri, sağlık sektörünün en önemli ihtiyacı haline gelmiştir. Bu ihtiyacı evlere taşıyan firmamız, kiralama ve satış kategorilerinde yatak temin etmektedir. Pratik, etkili ve kullanışlı özelliklere sahip bu tasarımlarda, hastanın ihtiyaçları dikkate alınmıştır. Hasta yatağı kiralama seçeneklerinde, yemek yemek, taşınma, yer değiştirme, wc ihtiyacı, serum ihtiyacı ve hastanın doğrulması gibi ihtiyaçlar dikkate alınmıştır.

Sırtta meydana gelen yaralanmaları önlemek için şişme hasta yatağı kiralama seçenekleri, bu yataklarda sorunsuz bir şekilde kullanılabilmektedir. Pratik, etkili ve kullanışlı özelliklere sahip bu ürünler, tedavi süresini minimuma düşürmektedir. Yatakların en önemli özelliklerinden biri de her bütün yaş gruplarına uyumlu olmasıdır. Ayrıca kilo problemi olanlar için de kullanışlıdır. Dört yüz kilo taşıma kapasiteli olan bu ürünler, bakımı çok zor olan kilolu hastaların bakımını kolay hale getirmektedir. Hizmet kalitesini sürekli olarak güncelleyen ve bu kategoride çözüm odaklı ürün satışı gerçekleştiren Emek Sağlık, 7/24 kiralama seçeneği sunmaktadır.

Dört Mevsim Hizmet

Yaz kış kullanışlı olan yataklarımız, her zaman kiralanabilir. Hasta yatağı kiralama kategorisinde istediğiniz ürünü tercih ederek, hemen satın alabilirsiniz. Sağlık kategorisinde gerekli ürün seçenekleri içerisinde yer alan bu yataklar, metal ve plastik parçaları, sağlık açısından her hangi bir problem meydana getirmemektedir. Hasta yatakları fiyatları seçeneklerinde, yatağın özellikleri belirleyici rol oynamaktadır. Yatağın özelliklerinin yanı sıra aksesuar seçenekleri de hasta yatağı kiralama fiyatları belirleme işlemlerinde değerlendirilmektedir. Kısa zamanda ürün teslimatı gerçekleştiren şirketimiz, bakım, onarım, servis ve parça gibi konularda da çözüm üretmektedir.

Hastaya Bakmak Şimdi Daha Kolay

Hasta bakıcılığı en zor işlerden biridir. Yemek yedirmek, altını değiştirmek ve ilaçlarını vermek, bakan insan için meşakkatli bir iştir. Hasta yatağı kiralama fiyatları kategorisindeki ürün seçenekleri, serum takma işinden, yemek yedirme işine kadar hasta bakıcılar için kolaylık sağlıyor. Motorlu olması ve kumandalı özelliklere sahip olması nedeniyle, hasta hareketleri pratik bir şekilde gerçekleştiriliyor. Oda içerisinde sıkıldığı zaman pencere kenarına kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Hasta yatağı ürünlerinin alt kısımdaki tekerlekler kolay hareketi sağlar. Tekerlek sayesinde bu ürünler, oda değişikliğinde de pratik çözümler sunar. Yataktan yatağa nakil işlemlerinde korkuluklar sökülebilir. Bu özelliği nedeniyle yatak kullanımı çok daha kolay bir hale gelmektedir. Hasta yatağı kiralama fiyatları kategorisindeki işlemler, kurulum, kullanım talimatları ve nakliye gibi işlemler firmaya aittir.