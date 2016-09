HASTANEDEN AÇIKLAMA: ETLERİ KOMİSYON DENETLİYOR

Haber Kaynağı: DHA

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr. Rüstem Aşkın, bu konuda soruşturma açıldığını Bursa'daki yemeklerin hastanede hazırlandığını, her gün 5 diyetisyen tarafından kontrolünün yapıldığını ve Bursa’daki hastanelere at eti girmesinin mümkün olmadığını söyledi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı geçen hafta taklit, tağşiş ve ürününde ilaç etken maddesi bulunan firma ve markaların bulunduğu listeyi açıkladı. Listede yer alan 'Beyzanur Gıda Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.' adına kayıtlı yemek sanayiinin de kuru fasulyeye at eti karıştırdığı açıklandı. Söz konusu firmanın Bursa Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’ne bağlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin iki ünitesine ve Bursa Ağır Diş Sağlığı Aile Merkezi’ne yemek temin ettiği bildirildi. Firmanın geçen yıl söz konusu açılan 14 milyon 733 bin lira bedelli ihaleyi 12 milyon 933 bin lira teklif vererek aldığı ortaya çıktı.Bakanlığın tespiti üzerine soruşturma başlattıklarını belirten Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın, firmanın Bursa’daki yemeklerin hastanelerde pişirildiği ve bugüne kadar yapılan kontrollerde at eti tespit edilmediğini söyledi. Prof.Dr. Aşkın, şöyle dedi:"At eti İstanbul’daki numunede tespit edilmiş. Biz her gün 5 diyetisyenle kontrol yapıyoruz. Pişirilmek üzere getirilen etlerin hepsi mühürlü. Bizde çok titiz ve ciddi bir kontrol mevcut. At etinin girmesi mümkün değil."Bursa'daki kamu hastanelerine yemek tedarik eden İstanbullu firmanın merkezinde at eti kullandığı ortaya çıkmasının ardından Bursa Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından açıklama yapıldı.Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Soner Cander imzalı yazılı açıklamada Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kabul edilen etlerin karkas halde alındığı belirtildi. Açıklamada şu görüşler belirtildi:"Etler, Tarım Bakanlığı yetkililerince vurulan soğuk damgalı ve etin menşeini gösteren ruhsatıyla birlikte diyetisyen ve aşçılardan oluşan komisyon tarafından denetlenerek kabul edilmektedir. Hastalara ve personele verilen yemekler hastanemizde bulunan mutfakta gözetim altında üretilmekte ve dışarıda pişirilerek getirilmemektedir. Hastanemizde gerçekleşen denetimlerde herhangi bir sorun tespit edilmemiştir."