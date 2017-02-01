Hastanede kendini odaya kilitleyen polis intihara kalkıştı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde 2 yıldır tedavi gördüğü öğrenilen bir polis intihara kalkıştı

Psikolojik tedavi gören bir polis memuru kendini hastanede odaya kitledi ve intihar girişiminde bulundu. İkna edilen polis ambulansla Bakırköy'deki Prof. Dr. Mashar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin psikiyatri kliniğinde 2 yıldır tedavi gördüğü belirtilen polis memuru Hakan A. kendini odaya kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle hastane ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye gelen müzakereci polisler, elinde silah bulunan meslektaşını uzun bir süre ikna etmeye çalıştı.



"REHİNE KRİZİ SÖZ KONUSU DEĞİL"



Bu sırada basın mensuplarına açıklama yapan başhekemi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Bugün 12.20 civarında hastanemiz takibinde bulunan genç bir polis arkadraşımız muayeneye geliyor. Psikiyatri servisindeki muayene sırasında hastanın durumunu çok iyi görmüyor. Hiçbir meslektaşımız ya da hemşireyi rehin alması söz konusu değildir. Odada yalnızdır. Gerek özel harekat polis arkadaşlar bu intihar girişiminde bulunan arkadaşı ikna etmeye çalışıyor. İnşallah sorunsuz şekilde vazgeçirmeye çalışacağız. Şuan da herhangi bir rehine krizi söz konusu değildir. Agustos ayında silah taşıyamaz diye rapor vermiştik, ona istinaden silahı alınmış. Silah kendi silahı değil; ama maalesef silahı var" dedi.





3 SAATTE İKNA EDİLDİ



Polis memuru Hakan A. yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından elindeki silahı teslim etti. Hakan A., daha sonra ambulansla Bakırköy'deki Prof. Dr. Mashar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.





SİLAHSIZ GÖREV YAPIYORDU



Polis memuru Hakan A.'nın Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde silahsız olarak görev yaptığı öğrenildi.