Hastanede skandal görüntüler pes dedirtti!

Özel bir hastanede yeni doğmuş bir bebeğe stajyer hemşire tarafından yapılan muamele büyük tepki çekti

Olay Samsun'da bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Yeni doğan ünitesinde çalışan stajyer hemşirenin yeni doğmuş bir bebekle yaptıkları ile tepki topladı.

Yeni doğan bebeği giydiren hemşire o ağlayınca da yanaklarını sıkmaya başladı. Hemşirenin bebeğin ağzını kapattığı görüntüleri de kameraya yansıdı. Hemşirenin bu hareketlerini kameraya alan arkadaşı bile arkadaşını iyi davran diyerek uyardı.

Hemşire bir de bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepkilere neden oldu.

Etiketler; #hastanede skandal görüntüler #hemşire #bebek
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