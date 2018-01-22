Hastanede skandal görüntüler! Yoğun bakımda müzik açtılar ve...

Kocaeli Devlet Hastanesi'nden sosyal medyaya yansıyan görüntüler tepki topladı. Görüntülerde yoğun bakımda çalışanların oynaması dikkat çekti

İzmit'te bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yaşanan skandal görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde yoğun bakımda çalışan sağlık görevlilerinin müzik açarak oynaması tepki çekti.

Durumu ağır olan hastaların önünde oynayan iki çalışanı görenler tepki gösterirken, kameraya hastaların da yansıması dikkat çekti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, hastanenin başhekimi ile konuştuğunu söyledi. Olayın doğru olduğunu ve 2 yıl önce çekildiğini tahmin ettiklerini belirten Ergüney, o çalışanların da başka yere tayin olduklarını ifade etti. Görüntülerin kabul edilemez olduğunu da belirten Ergüney, soruşturma başlattıklarını bildirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yoğun bakımda oynadılar #hastane dans #kocaeli devlet hastanesi
Önceki Haber
Şehitlerin adını mermilere yazdılar!
Sonraki Haber
Muğla'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.