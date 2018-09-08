Hastanede şok olay! Hasta gibi davranıp...

Antalya'da taktığı ağız maskesiyle hasta gibi davranıp, muayene sırası bekleyen R.İ.'nin cebinden 15 bin lirasını çaldığı iddia edilen S.G., gözaltına alındı

Hastanede şok olay! Hasta gibi davranıp...
08 Eylül 2018 Cumartesi 13:39

Olay, 3 Eylül tarihinde Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Muayene olmak için bekleyen R.İ., cebindeki 15 bin liranın çalındığını fark edince polise haber verdi. Hastaneye gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin ağız maskesi ve şapka takan S.G. olduğunu belirledi. S.G.'nin bindiği otomobili Mobese kameralarından takip eden ekipler, şüpheliyi bir restoranda yemek yerken gözaltına alındı. İki yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G.'nin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. S.G., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #hastane #hastane hırsız
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