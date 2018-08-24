Hastanelerde yeni dönem başlıyor! İsimleri gizlenecek

Sağlık Bakanlığı hasta mahremiyetini koruyacak yeni bir uygulama başlatıyor. Poliklinik ekranlarında istemeyen hastaların isimleri gizlenecek

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! İsimleri gizlenecek
24 Ağustos 2018 Cuma 12:37

Hastalar isimlerinin ekrana yansıtılmasını istememeleri durumunda sıra numarası, hasta numarası ya da TC kimlik numaralarıyla muayene alanlarına çağırılacak.

UYGULAMAYLA HASTA MAHREMİYETİ SAĞLANMIŞ OLACAK

Uygulamayla hasta mahremiyeti maksimum ölçüde sağlanmış olacak. Yaşadığı rahatsızlığın duyulacağı endişesiyle doktora başvurmaktan çekinen çok sayıda hastaya bu yolla sağlık hizmeti verilebilecek.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, söz konusu uygulamanın pilot olarak psikiyatri ve kadın doğum gibi polikliniklerde başlatılması planlanıyor.

Hürriyet

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