Hastaneye gidince 14 noktada para kesiliyor

Hükümetin her fırsatta övündüğü uygulama yalan çıktı. Suriyeliler ve gaziler dışındaki tüm vatandaşların maaşından, randevudan başlayıp hastaneye adım atar atmaz tam 14 noktada para kesiliyor

AKP hükümetinin yıllardır her fırsatta dile getirdiği “Sağlık hizmetlerini bedava yaptık” söylemi gerçeği yansıtmıyor. Suriyeliler ve gaziler dışında, 18 yaşın altındakiler de dahil, SGK güvencesiyle çalışanlar veya emekliler, aldığı randevuyla başlayarak, hastaneye adım atar atmaz tam 14 noktada ücretlendiriliyor. Bu kesintiler hastanenin türüne ve aldığı ilaç ve tedaviye göre farklılık gösterse de devlet hastanesine adım atan kişinin cebinden bir günde en az 20 TL çıkıyor. Özellikle ilaç, ameliyat, yatak, yüzde 200'e kadar artış öngören bıçak parası derken fatura daha da kabarıyor. SGK güvencesindeki hastalara baktıklarını iddia eden özel hastanelerde ise doktor veya profesör farkıyla birlikte muayene faturası 500 TL'yi de geçiyor.

CHP Sağlık Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, hükümetin “Sağlık hizmetleri bedava” diyerek halkı kandırdığını belirterek, “Parayı elden almıyorlar ki soygun anlaşılmasın. Eğer vatandaş araştırırsa paranın maaşından kesildiğini fark ediyor” dedi. Atıcı, bu durumun daha randevu alınırken başladığını öne sürerek, süreci şöyle anlattı:

RANDEVUYLA BAŞLIYOR

“Merkezi Randevu Sistemi'ni aradığınızda en az 4 TL kesiliyor. Hastaneye geldiniz, kayıt yaptırdınız, daha doktoru görmeden 11 TL daha. Doktor muayene ediyor, reçete yazıyor, 3 TL. İlaç bedelinin yüzde 10'u sigortalıya, yüzde 20'si de bakmakla yükümlü olduğu kişiye ödetiliyor. 3 taneden fazla her ilaç için 1 TL kesiliyor. Orada da eczacı genellikle doktorun yazdığını değil eşdeğer ilacı öneriyor. Hasta orijinalini kendi cebinden alsa bile ikinci kez doktora gittiğinde ilk reçeteyi de maaştan kesiyorlar. Ameliyat gerekiyorsa ileri tarihe gün veriyorlar. Eğer durum acilse özel ameliyat ücretini de alıyorlar. Eskiden bıçak parası doktora kalmış bir şeydi. Şimdi yüzde 30'la başlayan uygulama yüzde 200'e kadar çıkıyor. Bitmiyor, oda ücretini de hastadan kesiyorlar. Çift yataklı odalarda standart yatak tarifesinin 1.5 katı, tek yataklı odalarda ise 3 katı uygulanıyor.”

ACİL DE BEDAVA DEĞİL

Atıcı, acil servisin de bedava olmadığını belirterek, “Eğer doktor muayene ederse hemen yeşil alan düğmesine basıp polikliniğe geçirerek ücret alıyorlar” dedi.

OECD'DE SAĞLIĞA EN AZ PAY AYIRAN ÜLKEYİZ

DELOITTE'un “2018 Global Sağlık Hizmetleri Görünüm Raporu”na göre Türkiye, sağlığın gayri safi yurtiçi hasıladan (GSYH) aldığı yüzde 4.6 payla OECD ülkeleri arasında en son sırada. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016'da toplam sağlık harcamaları 119 milyar 756 milyon TL olarak gerçekleşti. Hane halkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması, yüzde 13 artarak 19 milyar 562 milyon TL oldu. ABD ise GSYH'den aldığı yüzde 16.9 payla sağlık hizmetlerine en çok para (yılda 3 milyar dolardan fazla) harcayan ülke. Türkiye'de sağlık harcamaları bütçeden de çok az pay alıyor. 2017 yılı için Sağlık Bakanlığı'na ayrılan 111 milyar liralık bütçe içerisinde halk sağlığına ayrılan pay ise sadece 362 milyon TL. (Sözcü)