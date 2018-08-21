Hastaneye gitmeyi reddetti.. Pes dedirten görüntü

Uyuşturucudan bayılan genç, hastaneye gitmeyi reddetti

Hastaneye gitmeyi reddetti.. Pes dedirten görüntü
21 Ağustos 2018 Salı 17:26

Samsun’un İlkadım ilçesinde baygınlık geçiren ve sentetik uyuşturucu kullandığı öne sürülen Y.B. (24), sağlık ekiplerinin müdahalesin reddetti. Y.B., polis tarafından gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Atatürk Onur Anıtı’nın yakınlarında Y.B. adlı kişinin yerde hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, uyuşturucu aldığı öne sürülen ve baygınlık geçirdiği saptanan Y.B.’yi ambulansla hastaneye götürmek istedi. Ancak Y.B. sağlık ekiplerine direnip, hastaneye gitmek istemedi.

Çağırılan polis ekibini fark eden Y.B., güçlükle ayağa kalkarak yürümeye çalıştı. Sağlık ekipleri, bölgeden ayrılırken, polisler de uyuşturucu aldığı iddia edilen Y.B.’yi ifadesini almak üzere Gazi Polis Merkezi’ne götürdü.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Hakan Altun, Didimlileri coşturdu
Sonraki Haber
Çocuk kavgasına aileleri de katıldı; çok sayıda gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.