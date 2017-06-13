Hastaneye götürdükleri kadın ölünce kayıplara karıştılar

Bursa'da bacağından vurulan kadın iki kişi tarafından hastaneye getirildi. Kadın hayatını kaybedince iki kişi kayıplara karıştı

Olay Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat 02.00 sıralarında sağ bacağından tabanca ile yaralanmış 26 yaşındaki Dilek Bozal, kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından hastaneye götürüldü.



Acil serviste genç kadına doktorlar hemen müdahale etti ancak genç kadın aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Görevliler Bozal'ın öldüğünü onu getiren iki kişiye haber verdi. Daha sonra bu kişiler geldikleri otomobile binerek hastaneden kaçtı.



Hastane yetkilileri durumu polise haber verdi. Polis, kaçan iki kişiyi yakalamak için çevredeki kameraları incelemeye aldı.



Öte yandan Bozal'ın öldüğü haberi 3 aydır ayrı yaşadığı eşine bildirildi. Genç kadının eşi ve ailesi hastaneye gelerek gözyaşlarına boğuldu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



