Hatay'da çatışma: 1 şehit

Hatay'dan acı bir haber geldi

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amonos dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuşun şehit olduğu bildirildi.



Hatay Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Amanos Dağları'nda geçen hafta özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin ardından operasyon başlatıldı. Bugün öğle saatlerinde bölgede barınan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle 1 uzman çavuş şehit oldu. Bölgede çembere alınan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışmanın sürdüğü belirtildi.