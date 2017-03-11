Hatipoğlu YÖK'e atandı

Televizyon ekranlarındaki dini programlarıyla tanınan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, YÖK üyeliğine seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine atadı. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada, Hatipoğlu'nun Bakanlar Kurulu'nca YÖK üyeliğine seçildiği, Cumhurbaşkanı'nın da bunu onayladığı bildirildi.
Öte yandan 6 üniversiteye de rektör ataması yapıldı. Rektör seçimleri geçtiğimiz günlerde kaldırılmış, yerine ise YÖK'ün Cumhurbaşkanı'na rektör önermesi anlayışı getirilmişti.
Bu kapsamda Erdoğan, YÖK'ün önerdiği adaylar arasında 6 üniversiteye atama yaptı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Hasan Ayrancı atanırken, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne ise yeniden mevcut rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu atandı. Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma atanırken, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne ise yeniden Prof. Dr. Murat Erman atandı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mazhar Bağlı atanırken, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Recep Şentürk atandı.