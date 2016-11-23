Havacı subay ve astsubaylara operasyon: 60 gözaltı kararı

Konya merkezli dün 19 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkan aralarında pilotlarında bulunduğu havacı 60 subay ve astsubaydan 40'ı gözaltına alındı. 20 subay ve astsubay ise aranıyor

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na bugüne kadar 4 kez operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan pilotlardan, itirafçı olanlar ifadelerinde, örgütün yapılanmasını anlattı.



Bunun üzerine de örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik, aralarında kurbay yarbay, kurbay binbaşı ve pilotlarında bulunduğu 60 subay ve astsubay hakkında 'Anayasayı ihlal, yasama organını engellemeye teşebbüs, hükümete karşı isyan ve ilahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.



Hakkında yakalama kararı çıkan Konya 3, İstanbul 8, Ankara 11, İzmir 11, , Adana 4, Eskişehir 2, Kayseri 4, Amasya 2, Diyarbakır 2, Kütahya 2, Denizli, Balıkesir, Hatay, Isparta, Muğla, Trabzon, Samsun, Aksaray ve Gümüşhane'den birer kişi ile yurt dışındaki 2 üsteğmenin yakalanması için eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 40 şüpheli gözaltına alındı. 20 şüphelinin ise gözaltına alma çalışmaları sürüyor.