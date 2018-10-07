Havada trafik denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla başlattığı 100 günlük eylem planı kapsamında helikopterle trafik denetimlerine başladı

andarma ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Ankara ve İstanbul güzergahında yer alan Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu, Salihli, Gölmarmara, Akhisar ilçelerinde 85 kişilik ekiple havadan helikopter destekli eş zamanlı trafik kontrol ve denetimi yaptı.

Helikopter destekli denetimlerde, otoyol ve şehirler arası karayollarında gözlenen trafik kuralı ihlallerine daha hızlı müdahale edildi ve kural ihlali yaptığı belirlenen 70 kişiye ceza uygulandı.

Hava destekli denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.