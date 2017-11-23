Havaya ateş açtı, polisi görünce kendini vurdu

İZMİT'te, kurusıkı tabancayla havaya ateş açan 22 yaşındaki A.Y., polis ekiplerini görünce, silahı boynuna dayayıp kendini vurdu. Yaralanan A.Y., hastanede tedaviye alındı

Havaya ateş açtı, polisi görünce kendini vurdu
Olay, dün saat 16.30 sıralarında, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki sahil şeridinde meydana geldi. Deniz kenarında kurusıkı tabancayla havaya ateş açan A.Y.'yi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisleri gören A.Y., bu kez de silahı boynuna dayayıp tetiği çekti. Yaralanan A.Y. için ambulans çağrıldı. A.Y.'nin kan kaybetmesini önlemek amacıyla boynuna tampon yapıldı. Yaklaşık 5 dakika sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından A.Y.'yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekibi, A.Y.'nin kullandığı silahı ve bölgede bulunan mermi kovanlarını incelemeye aldı.


 

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Bodrum'da Göbeklitepe anlatıldı
Sonraki Haber
Trafik kazasında ölen Şevval Şimşek, babaannesine hayat verdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.